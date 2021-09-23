Outlook 365/2019 Web: Dark Mode aktivieren

1. Loggen Sie sich bei der Microsoft-Webversion ein (login.microsoftonline.com).

2. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).

3. Unter Einstellungen (Settings) finden Sie den Schieberegler für Dunkler Modus. Aktivieren Sie ihn durch Betätigung des Reglers.

4. Alternativ: Falls Ihnen der Dark Mode dann doch etwas zu dunkel ist: Zusätzlich gibt es ein paar Designs, um die Mailbox aufzupeppen. Die verfügbaren Motive (Themes) gehen von klassisch über Natur bis zu fröhlich-bunt (Einhornland). Das gewählte Design verändert jeweils den Hintergrund in der Kopfzeile und die Überschriften. Sie können auch beide Modi kombinieren (siehe Bild unten).