Tipps & Tricks
Outlook 365/2019 Web: Dark Mode aktivieren
1. Loggen Sie sich bei der Microsoft-Webversion ein (login.microsoftonline.com).
2. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
3. Unter Einstellungen (Settings) finden Sie den Schieberegler für Dunkler Modus. Aktivieren Sie ihn durch Betätigung des Reglers.
4. Alternativ: Falls Ihnen der Dark Mode dann doch etwas zu dunkel ist: Zusätzlich gibt es ein paar Designs, um die Mailbox aufzupeppen. Die verfügbaren Motive (Themes) gehen von klassisch über Natur bis zu fröhlich-bunt (Einhornland). Das gewählte Design verändert jeweils den Hintergrund in der Kopfzeile und die Überschriften. Sie können auch beide Modi kombinieren (siehe Bild unten).
5. In der PC-Version für Windows 10 erhalten Sie den dunklen Modus übrigens so: Datei > Office-Konto (linke Spalte unten) > Office-Design und dies von Farbig auf Schwarz wechseln. Oder auf Dunkelgrau.
(Dieser Tipp erschien erstmals im August 2019 und wurde am 23. September 2021 aktualisiert.)
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