Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
23. Sep 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook 365/2019 Web: Dark Mode aktivieren

So wechseln Sie bei Outlook Web zu «Dunkler Modus» oder zu anderen Designs.

Betätigen Sie den Schieberegler bei Dark Mode (Nachtmodus)

© Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

1. Loggen Sie sich bei der Microsoft-Webversion ein (login.microsoftonline.com).

2. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).

3. Unter Einstellungen (Settings) finden Sie den Schieberegler für Dunkler Modus. Aktivieren Sie ihn durch Betätigung des Reglers.

4. Alternativ: Falls Ihnen der Dark Mode dann doch etwas zu dunkel ist: Zusätzlich gibt es ein paar Designs, um die Mailbox aufzupeppen. Die verfügbaren Motive (Themes) gehen von klassisch über Natur bis zu fröhlich-bunt (Einhornland). Das gewählte Design verändert jeweils den Hintergrund in der Kopfzeile und die Überschriften. Sie können auch beide Modi kombinieren (siehe Bild unten).

Dark Mode plus ein Theme (Design)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

PC-Version Outlook für Windows 10

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

5. In der PC-Version für Windows 10 erhalten Sie den dunklen Modus übrigens so: Datei > Office-Konto (linke Spalte unten) > Office-Design und dies von Farbig auf Schwarz wechseln. Oder auf Dunkelgrau.

(Dieser Tipp erschien erstmals im August 2019 und wurde am 23. September 2021 aktualisiert.)

Kommentare

Office Web-Dienste Outlook
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare