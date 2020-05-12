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Claudia Maag
12. Mai 2020
Lesedauer 2 Min.

Microsoft 365 Enterprise

Aus Outlook 365 direkt via Teams-Chatnachricht antworten

Anstatt per E-Mail zu antworten, kann man auch direkt via Microsoft Teams eine Chatnachricht schicken. So gehts.

Mit Microsoft Outlook für Office 365 können Sie über wenige Klicks eine Teams-Chatnachricht schicken

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)
  1. Sie möchten auf eine E-Mail einer Arbeitskollegin oder eines -kollegen antworten. Wählen Sie die E-Mail aus (einmal anklicken).

  2. Wenn oben im Menü der Tab Start ausgewählt ist, finden Sie rechts ein Drei-Punkte-Symbol. Nach einem Klicken darauf gibt es hier nun, unter anderem, unter Antworten die Option Mit Chatnachricht antworten. Klicken Sie darauf. Alternativ gibt es Allen mit Chatnachricht antworten. Nun öffnet sich innerhalb von Microsoft Teams ein Chat mit der betreffenden Arbeitskollegin/den -kollegen.

    Alternativ finden Sie die Funktion auch bei einer geöffneten E-Mail, entweder oberhalb der Antworten-/Weiterleiten-Tasten oder gleich daneben.

Auch wenn die E-Mail geöffnet ist, kann man schnell darauf zugreifen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Nicht immer wurde Teams automatisch geöffnet, wenn es geschlossen war. Doch wer Teams sowieso für die Teamkommunikation verwendet, hat das Programm vermutlich den Grossteil des Tages geöffnet. Dies wurde mit Microsoft Outlook für Microsoft 365 MSO (16.0.12730.20144) 32-Bit durchgeführt.

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