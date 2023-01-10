10. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.
Regeln
Outlook 365: E-Mail automatisch ablegen – so gehts
Die Mailflut zu organisieren, ist nicht immer einfach. Doch mit Outlook 365 können Sie E-Mails eines bestimmten Absenders automatisch in einen Ordner ablegen lassen.
Mit diesen Schritten erfassen Sie schnell eine Filterregel:
- Falls Sie einen neuen Ordner erstellen möchten: Tastenkombination Ctrl+Umschalttaste+E. Benennen Sie den Ordner und drücken Sie Enter oder klicken auf OK.
- Automatisches Ablegen in einem Ordner: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die E-Mail.
- Wählen Sie Regeln und Nachrichten von XY immer verschieben.
- Nun können Sie den zuvor erstellten Ordner oder den gewünschten auswählen.
- Klicken Sie auf OK.
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