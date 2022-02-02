Outlook 365: E-Mails verschlüsseln – so gehts

1. Erstellen Sie eine neue Nachricht.

2. Oben bei den Menübuttons klicken Sie auf Verschlüsseln.

3. Schreiben Sie Ihre Nachricht und verschicken Sie die Mail. Outlook-Empfänger können diese E-Mail lesen, die Verschlüsselung aber nicht entfernen.

Update 03.02.22: Wie das für E-Mail-Empfänger aussieht, die statt Outlook beispielsweise Gmail, GMX oder Thunderbird verwenden, ist in diesem Tipp erklärt.

(Ursprung Februar 2020; aktualisiert am 02.02.2022)