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Claudia Maag
2. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.

Verschlüsselung

Outlook 365: E-Mails verschlüsseln – so gehts

Um verschlüsselte Mails zwischen Outlook-Nutzern zu verschicken, bedarf es nur weniger Klicks.

Über einen kleinen Umweg finden Sie die Verschlüsselungs-Optionen in der Desktop-Version

© (Quelle: Screenshot/PCtipp)

Sie können Outlook-E-Mails nach Wunsch verschlüsseln. Dies ging 2020 nur mit der Webversion, mittlerweile können Sie dies auch mit der Desktopversion von Outlook/Office 365 erledigen.

Desktopversion

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue E-Mail.
  2. In der Menüleiste oben gehen Sie zu Optionen.
  3. Hier finden Sie nun die Option Verschlüsseln.
  4. Wenn Sie auf das Schloss-Symbol klicken, wird automatisch die Option Nur verschlüsseln gewählt.
  5. Klicken Sie auf den kleinen Nach-unten-Pfeil bei Verschlüsseln, erhalten Sie weitere Optionen. Zur Auswahl stehen: Nur Verschlüsseln, Nicht Weiterleiten, Streng Vertraulich / alle Mitarbeiter sowie Vertraulich / alle Mitarbeiter.
  6. Outlook-Empfänger können diese E-Mail lesen, die Verschlüsselung aber nicht entfernen.

Und so sieht das aus, wenn der Empfänger eine E-Mail erhält, die sowohl verschlüsselt ist, als auch nicht weitergeleitet werden darf

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Webversion

Verschlüsselung in Outlook/Office 365 ist noch einfacher

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

1. Erstellen Sie eine neue Nachricht.

2. Oben bei den Menübuttons klicken Sie auf Verschlüsseln.

3. Schreiben Sie Ihre Nachricht und verschicken Sie die Mail. Outlook-Empfänger können diese E-Mail lesen, die Verschlüsselung aber nicht entfernen.

Update 03.02.22: Wie das für E-Mail-Empfänger aussieht, die statt Outlook beispielsweise Gmail, GMX oder Thunderbird verwenden, ist in diesem Tipp erklärt.

(Ursprung Februar 2020; aktualisiert am 02.02.2022)

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E-Mail Outlook Verschlüsselung Internet & Sicherheit Office
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