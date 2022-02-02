2. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.
Verschlüsselung
Outlook 365: E-Mails verschlüsseln – so gehts
Um verschlüsselte Mails zwischen Outlook-Nutzern zu verschicken, bedarf es nur weniger Klicks.
Sie können Outlook-E-Mails nach Wunsch verschlüsseln. Dies ging 2020 nur mit der Webversion, mittlerweile können Sie dies auch mit der Desktopversion von Outlook/Office 365 erledigen.
Desktopversion
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue E-Mail.
- In der Menüleiste oben gehen Sie zu Optionen.
- Hier finden Sie nun die Option Verschlüsseln.
- Wenn Sie auf das Schloss-Symbol klicken, wird automatisch die Option Nur verschlüsseln gewählt.
- Klicken Sie auf den kleinen Nach-unten-Pfeil bei Verschlüsseln, erhalten Sie weitere Optionen. Zur Auswahl stehen: Nur Verschlüsseln, Nicht Weiterleiten, Streng Vertraulich / alle Mitarbeiter sowie Vertraulich / alle Mitarbeiter.
- Outlook-Empfänger können diese E-Mail lesen, die Verschlüsselung aber nicht entfernen.
Webversion
1. Erstellen Sie eine neue Nachricht.
2. Oben bei den Menübuttons klicken Sie auf Verschlüsseln.
3. Schreiben Sie Ihre Nachricht und verschicken Sie die Mail. Outlook-Empfänger können diese E-Mail lesen, die Verschlüsselung aber nicht entfernen.
Update 03.02.22: Wie das für E-Mail-Empfänger aussieht, die statt Outlook beispielsweise Gmail, GMX oder Thunderbird verwenden, ist in diesem Tipp erklärt.
(Ursprung Februar 2020; aktualisiert am 02.02.2022)
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