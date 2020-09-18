Outlook 365: Separater Kontaktordner ist nicht sichtbar

Die Ursache liegt darin, dass der Ordner nicht als einer der für Mail zu verwendenden Kontaktordner definiert ist. Das ist aber mit wenigen Klicks erledigt: Gehen Sie zurück zur Kontakte-Ansicht, in der Sie Ihren separaten Kontaktordner sehen können; in unserem Beispiel heisst er «Testkontakte». Klicken Sie mit rechts auf den Ordner und öffnen Sie die Eigenschaften. Wechseln Sie zum Reiter Outlook-Adressbuch.