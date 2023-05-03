Outlook 365: einem Termin mehrere Räume hinzufügen

Manche Termine finden nicht nur in einem einzigen Raum statt, sondern alternativ oder verteilt in mehreren. In Outlook weisen Sie diese Räume wie folgt zu.

In der mobilen Outlook-365-Version tippen Sie auf die Registerkarte (Tab) Kalender. Hier drücken Sie auf den blauen Plus-Button. Benennen Sie den Termin, wählen Sie die Uhrzeit, laden Sie Personen ein etc. Danach gehen Sie zu Ort. Suchen Sie entweder gezielt nach dem Raum (in unserem Beispiel: Sitzungszimmer). Alternativ können Sie die Raumsuche verwenden, falls Ihre Firma diverse Sitzungsräume zur Verfügung stellt. Falls ein Sitzungsraum existiert, wird er vorübergehend reserviert (Achtung, nicht gebucht). Man kann alternativ aber auch etwa Küche auswählen, wenn man sich in einer lockereren Atmosphäre zum Kaffee treffen will. Tippen Sie auf das Häkchen-Symbol. Prüfen Sie die restlichen Angaben des Termins. Wenn alles zu Ihrer Zufriedenheit ist, tippen Sie oben rechts erneut auf das Häkchen-Symbol.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Microsoft-Outlook-Version 4.2312.11 durchgeführt. Dies funktioniert auch mit der Outlook-Desktop-Version für Windows 11 (Pro, 22H2).