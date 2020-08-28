Outlook: andere Antwortadresse einfügen

Ein Kunde schreibt Ihnen mit einem Problem, für dessen Lösung aber jemand anders zuständig wäre. Oder Sie verschicken die letzten Mails vor Ihren Ferien und möchten, dass die Antworten auf diese Mails bei Ihrer Stellvertreterin landen.

Lösung: Klicken Sie wie gewohnt auf Verfassen oder Anworten und schreiben Sie die gewünschte Mail. Vor dem Absenden finden Sie im Reiter Optionen im Bereich Weitere Optionen einen Punkt Antworten richten an.