Büropraxis
Outlook: andere Antwortadresse einfügen
Ein Kunde schreibt Ihnen mit einem Problem, für dessen Lösung aber jemand anders zuständig wäre. Oder Sie verschicken die letzten Mails vor Ihren Ferien und möchten, dass die Antworten auf diese Mails bei Ihrer Stellvertreterin landen.
Lösung: Klicken Sie wie gewohnt auf Verfassen oder Anworten und schreiben Sie die gewünschte Mail. Vor dem Absenden finden Sie im Reiter Optionen im Bereich Weitere Optionen einen Punkt Antworten richten an.
Benutzen Sie diesen und klicken Sie unter Übermittlungsoptionen auf Namen auswählen. Falls Sie mehr als eine Adresse angeben wollen, verwenden Sie zum Abtrennen der weiteren Adresse einen Strichpunkt.
Wichtig: Informieren Sie den Mailempfänger oder die -empfängerin in Ihrer Mail darüber, dass sie sich bei weiteren Fragen an die im Reply-to erwähnte Antwortadresse wenden soll, sonst wundert er oder sie sich, dass plötzlich ein anderer Empfänger drin steht.
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