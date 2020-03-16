Outlook: Antwortfenster immer abdocken

Sie leiten eine Mail weiter oder beantworten eine solche. Seit einiger Zeit zeigt Outlook hierbei kein separates Antworten-Fenster mehr an, in das Sie Ihren Text eintippen können. Stattdessen öffnet es im unteren Teil des Hauptfensters einen relativ kleinen Bereich zum Eintippen Ihrer Antwort oder des Weiterleitungstextes.

Es gibt zwar hier immer auch eine Schaltfläche Ausklappen, die soviel wie «Abdocken» bedeutet. Für jene, die generell gerne separate Fenster für Antworten und Weiterleitungen haben, ist es aber umständlich, jedes Mal diese Schaltfläche zu bemühen.