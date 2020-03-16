Outlook
Outlook: Antwortfenster immer abdocken
Sie leiten eine Mail weiter oder beantworten eine solche. Seit einiger Zeit zeigt Outlook hierbei kein separates Antworten-Fenster mehr an, in das Sie Ihren Text eintippen können. Stattdessen öffnet es im unteren Teil des Hauptfensters einen relativ kleinen Bereich zum Eintippen Ihrer Antwort oder des Weiterleitungstextes.
Es gibt zwar hier immer auch eine Schaltfläche Ausklappen, die soviel wie «Abdocken» bedeutet. Für jene, die generell gerne separate Fenster für Antworten und Weiterleitungen haben, ist es aber umständlich, jedes Mal diese Schaltfläche zu bemühen.
Es gibt eine Einstellung, mit der Sie das Verhalten von Outlook ändern.
Öffnen Sie Datei/Optionen und gehen Sie in der linken Spalte zu E-Mail. Scrollen Sie ein Stück herunter, bis Sie auf Antworten und Weiterleitungen treffen. Aktivieren Sie hier die Option Antworten und Weiterleitungen in neuem Fenster öffnen. Je nach Arbeitsweise kann es sich empfehlen, auch einen Blick auf die Option gleich darunter zu werfen: Fenster der Originalnachricht beim Antworten und Weiterleiten schliessen.
Klicken Sie auf OK. Ab sofort können Sie auf den lästigen Zusatzklick fürs Abdocken des Fensters verzichten.
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