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Gaby Salvisberg
16. Mär 2020
Lesedauer 2 Min.

Outlook

Outlook: Antwortfenster immer abdocken

Beim Weiterleiten oder Beantworten einer Mail zeigt Outlook den Antwortbereich direkt im Hauptfenster an. Hätten Sie gerne wieder ein separates Fenster?

Antwortfenster in Outlook automatisch abdocken

© (Quelle: pctipp.ch)

Sie leiten eine Mail weiter oder beantworten eine solche. Seit einiger Zeit zeigt Outlook hierbei kein separates Antworten-Fenster mehr an, in das Sie Ihren Text eintippen können. Stattdessen öffnet es im unteren Teil des Hauptfensters einen relativ kleinen Bereich zum Eintippen Ihrer Antwort oder des Weiterleitungstextes.

Es gibt zwar hier immer auch eine Schaltfläche Ausklappen, die soviel wie «Abdocken» bedeutet. Für jene, die generell gerne separate Fenster für Antworten und Weiterleitungen haben, ist es aber umständlich, jedes Mal diese Schaltfläche zu bemühen.

Ein Outlook-Fenster mit Antwortbereich. Die Ausklappen-Schaltfläche bedeutet Abdocken.

 © Quelle: pctipp.ch

Es gibt eine Einstellung, mit der Sie das Verhalten von Outlook ändern.

Öffnen Sie Datei/Optionen und gehen Sie in der linken Spalte zu E-Mail. Scrollen Sie ein Stück herunter, bis Sie auf Antworten und Weiterleitungen treffen. Aktivieren Sie hier die Option Antworten und Weiterleitungen in neuem Fenster öffnen. Je nach Arbeitsweise kann es sich empfehlen, auch einen Blick auf die Option gleich darunter zu werfen: Fenster der Originalnachricht beim Antworten und Weiterleiten schliessen.

Aktivieren Sie «Antworten und Weiterleitungen in neuem Fenster öffnen»

 © Quelle: pctipp.ch

Klicken Sie auf OK. Ab sofort können Sie auf den lästigen Zusatzklick fürs Abdocken des Fensters verzichten.

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