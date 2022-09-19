Outlook: Betreffzeile empfangener Mail editieren

Natürlich ist diese Funktion nicht dazu gedacht, Betreffzeilen zu verfälschen. Aber Sie wollen dem Betreff bestimmter empfangener Mails beispielsweise eine Referenznummer hinzufügen.

Viele Nutzerinnen und Nutzer wissen nicht, dass sich die Betreffzeilen problemlos editieren lassen.

Doppelklicken Sie eine Mail, um sie in einem separaten Fenster zu öffnen. Jetzt lässt sich der Betreff ganz einfach anklicken und ergänzen.

Schliessen Sie das Fenster wieder und klicken Sie bei Outlooks Speicher-Rückfrage auf Ja.

Es kommt aber noch besser!

Direkt in der Mailübersicht editieren

Die Methode auf der vorherigen Seite eignet sich, wenn Sie nur hie und da einen Betreff anpassen müssen.

Aber mit einem Trick lassen sich die Betreffzeilen auch direkt in der Mailübersicht ändern. Gehen Sie zu Ansicht/Aktuelle Ansicht/Ansichtseinstellungen. Klicken Sie auf Weitere Einstellungen. Oben rechts finden Sie Bearbeiten in der Zelle ermöglichen. Aktivieren Sie diesen Punkt und klicken Sie in beiden Fenstern auf OK.