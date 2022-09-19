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Gaby Salvisberg
19. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.

Zwei Tipps

Outlook: Betreffzeile empfangener Mail editieren

Möchten Sie bei Mails, die Sie erhalten haben, hie und da den Betreff z. B. mit einer Referenznummer ergänzen? Das klappt mit diesen Tipps.

Aus dem Betreff «Frage» wird der Betreff «Frage (Ref-Nr. 12345)»

© (Quelle: PCtipp.ch)

Natürlich ist diese Funktion nicht dazu gedacht, Betreffzeilen zu verfälschen. Aber Sie wollen dem Betreff bestimmter empfangener Mails beispielsweise eine Referenznummer hinzufügen.

Viele Nutzerinnen und Nutzer wissen nicht, dass sich die Betreffzeilen problemlos editieren lassen.

Doppelklicken Sie eine Mail, um sie in einem separaten Fenster zu öffnen. Jetzt lässt sich der Betreff ganz einfach anklicken und ergänzen.

Schliessen Sie das Fenster wieder und klicken Sie bei Outlooks Speicher-Rückfrage auf Ja.

Es kommt aber noch besser!

Direkt in der Mailübersicht editieren

Die Methode auf der vorherigen Seite eignet sich, wenn Sie nur hie und da einen Betreff anpassen müssen.

Aber mit einem Trick lassen sich die Betreffzeilen auch direkt in der Mailübersicht ändern. Gehen Sie zu Ansicht/Aktuelle Ansicht/Ansichtseinstellungen. Klicken Sie auf Weitere Einstellungen. Oben rechts finden Sie Bearbeiten in der Zelle ermöglichen. Aktivieren Sie diesen Punkt und klicken Sie in beiden Fenstern auf OK.

Aktivieren Sie die Option «Bearbeiten in der Zelle ermöglichen»

 © Quelle: PCtipp.ch

Ab sofort können Sie in der Liste der empfangenen Mails direkt in einen Betreff klicken und ihn um Ihre Referenznummer ergänzen.

Die geänderte Einstellung erlaubt das direkte Editieren der Betreffzeilen in der Mailübersicht

 © Quelle: PCtipp.ch

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