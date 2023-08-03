Outlook: Auf bevorzugten Browser ändern

Beim Klick auf einen Link in einer Outlook-Mail hat Microsoft mir neulich mal wieder eine unschöne Überraschung bereitet. Statt den Link in meinem Standardbrowser Firefox zu öffnen, startete Edge, auf den Microsoft die Kundschaft auf Biegen und Brechen einschwören will.

Wenn Ihnen das obige Fenster begegnet und Sie auch bei E-Mail-Links lieber Ihren Standardbrowser verwenden wollen, klicken Sie gleich im Info-Pop-up auf Meine Einstellungen. Schalten Sie auf Systemstandard verwenden um und klicken Sie auf Bestätigen.