Outlook: Bild anhängen oder einfügen – wie gehts richtig?

Einfügen: Beim «Einfügen» eines Bildes macht in Outlook etwas Anderes. Sie können via Einfügen/Bilder auch ein Bild in einen Mailtext einfügen. Dann erscheint es aber direkt im Mailtext – und zwar in der Originalgrösse. Weil Ihnen das zu breit und zu gross erscheint, ziehen Sie es wohl einiges kleiner. Wenn Sie es so verschicken, erhält der Empfänger die Mail mit dem Bild innerhalb des Textes – und zwar oft nur noch in der Grösse, in der Sie es im Mailtext haben anzeigen lassen. So kann aus einem 3 MB grossen Bild ein 32 Kilobytes kleines Bildchen werden, das beim Ausdrucken wegen der niedrigen Auflösung nicht mehr hübsch aussieht.

Wann nehme ich was: Einfügen oder Anhängen?

Für beide Varianten der Bilderweitergabe gibt es sinnvolle Einsatzzwecke. Soll der Empfänger das Bild in möglichst guter Auflösung erhalten, hängen Sie es an. Dient das Bild aber in Ihrem Mailtext eher als dekoratives Element, fügen Sie es via Bild einfügen ein.

Drag & Drop – Klicken und Ziehen

Ziehen Sie ein Bild per Maus direkt in eine Mail, wird Outlook dieses standardmässig anhängen. So geht das natürlich auch mit anderen Beilagen, zum Beispiel mit Office-Dokumenten oder PDFs.

Hilfe, Anhängen geht nicht!

Manchmal kommt es vor, dass Sie ein Bild anhängen wollen, aber es erscheint immer als merkwürdiges Icon im Text. Was ist da wohl los? Vermutlich haben Sie Ihr Mailformat versehentlich aufs «Rich-Text Format» (RTF) umgeschaltet. Und RTF sollte man unter gar keinen Umständen verwenden.

Der Grund: Erstens sehen Sie das Problem oft schon daran, wie die Anhänge in Ihrer Mail landen. Zweitens kommen manche Mailserver und viele Mailprogramme mit RTF-Mails überhaupt nicht klar. Die Empfänger erhalten dann vielleicht nur eine mehr oder weniger leere E-Mail mit einer nutzlosen Beilage namens «winmail.dat». Schalten Sie daher immer auf «Nur Text» oder dann auf «HTML» um.