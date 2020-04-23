23. Apr 2020
Lesedauer 2 Min.
MS Office 365 ProPlus
Outlook: Desktop-Benachrichtigung abstellen
Sie befinden sich im Home Office und möchten eine Weile lang konzentriert arbeiten. Doch die zahlreich aufploppenden Benachrichtigungs-Fenster via Desktop lenken ab. So werden Sie diese los.
Lösung:
- Unter Windows 10 klicken Sie unten rechts auf Ausgeblendete-Symbole-Einblenden (sieht wie ein simples Hausdach aus).
- Klicken Sie auf das Microsoft-Outlook-Icon.
- Im Pop-up-Fenster entfernen Sie nun das Häkchen bei Desktopbenachrichtigung für neue E-Mail anzeigen (anklicken).
- Um dies wieder zu aktivieren, führen Sie die genannten Schritte erneut aus.
Hinweis: Hierzu wurde die Desktopversion von Microsoft Outlook (Microsoft 365) verwendet.
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