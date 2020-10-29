Outlook: E-Mail-Adressen aus einem Posteingangs-Ordner exportieren

Klicken Sie auf Weiter. Anschliessend gehts zu Fertig stellen. Die Datei wird nun im CSV-Format am gewählten Ort gespeichert.

Das war erst die Vorbereitung. Outlook schreibt nämlich eine echte CSV-Datei, in welcher auch tatsächlich das Komma als Listentrennzeichen benutzt wird. Falls Sie Excel auf einem System mit standardmässigen Schweizer Regions- und Formateinstellungen laufen haben, wird Excel jetzt noch nichts damit anfangen können. Ändern Sie daher vorübergehend das Listentrennzeichen von Strichpunkt zu Komma. Wie das geht, lesen Sie hier. Ist das getan, öffnen Sie die Datei in Excel.

Sie finden jetzt die E-Mails in tabellarischer Form. Ungefähr die zweite Spalte heisst «Von: (Name)» und die dritte heisst «Von: (Adresse)». Es dürften diese zwei Spalten sein, die Sie wollen. Alle anderen Spalten und allfällige Leerzeilen können Sie jetzt löschen.

Nun bleibt noch, die mehrfach vorhandenen Adressen auszufiltern. Gehen Sie zu Daten/Sortieren und greifen Sie zu Nach Von: (Adresse). Sie könnten natürlich die überzähligen Zeilen manuell löschen; jetzt – nach dem Sortieren – sehen Sie jene ja auf einen Blick. Aber das kann Excel für Sie erledigen. Im Reiter Daten benutzen Sie bei den Datentools den Befehl Duplikate entfernen. Wählen Sie das Feld, das kein Duplikat haben darf; das dürfte die Mailadresse sein. Schon haben Sie alle Mailadressen mit zugehörigen Namen versammelt.