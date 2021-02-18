Outlook: Farbigen Hintergrund beim Antworten oder Weiterleiten entfernen

Es wird wohl nicht immer Knallpink sein, das Ihnen da entgegenleuchtet. Wenn Sie nun auf Weiterleiten oder Antworten klicken, stellen Sie fest, dass auch der Text, den Sie selbst verfassen, die Hintergrundfarbe des Absenders übernimmt. Sie wollen aber nicht auf dem gleichen farbigen Hintergrund weiterschreiben, den Ihnen der Verfasser der Ursprungsmail aufs Auge gedrückt hat.

Lösung: Das lässt sich aber ändern. Wechseln Sie zum Reiter Optionen. Im Bereich Design klappen Sie Seitenfarbe auf. Hier können Sie entweder die Designfarbe Weiss verwenden oder schlichtweg zum Punkt Keine Farbe greifen. Jetzt ist die vom Absender vorgegebene Hintergrundfarbe verschwunden.