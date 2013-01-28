Outlook-Feiertage selbst bereitstellen

Lösung: Vielleicht müssen Sie das nicht einmal. Die Feiertage für diverse Länder finden Sie auf der Webseite von Armin Höpfl. Es handelt sich bei den importierbaren Dateien mit Endung «.hol» im Prinzip um reine Textdateiformate. Die können Sie selber im Notepad Editor öffnen, bearbeiten und speichern.

Der Aufbau der Datei ist wie folgt: Auf der ersten Zeile steht in eckiger Klammer eine Rubrikenbezeichnung, wie zum Beispiel «[Firmenfeiertage]», dahinter ein Leerzeichen und die Anzahl der enthaltenen Festtage. Die Festtage selbst folgen gleich darunter in separaten Zeilen, mit Name, Komma, Leerzeichen und Datum. Letzteres in der mit Schrägstrichen unterteilten Schreibweise Jahr/Monat/Tag. Sie können nach diesem Schema einfach weitere Rubriken anfügen.

Ein Screenshot einer typischen Feiertagsdatei im Notepad Editor:

So könnte der Inhalt Ihrer Datei aussehen, z.B. für Firmenfeiern:

[Firmenfeiertage] 9

Gründungsfest, 2013/06/21

Gründungsfest, 2014/06/21

Gründungsfest, 2015/06/21

Familientag, 2013/09/21

Familientag, 2014/09/21

Familientag, 2015/09/21

Firmenjahresendfeier, 2013/12/21

Firmenjahresendfeier, 2014/12/21

Firmenjahresendfeier, 2015/12/21

[Firmenfeiertage Filiale West] 3

Westfest, 2013/03/21

Westfest, 2014/03/21

Westfest, 2015/03/21

Wenn Sie sich an den erforderlichen Aufbau der Datei halten, spricht gar nichts dagegen, eine eigene solche Datei zu erstellen. Speichern Sie die Datei nun via Dateityp «Alle Dateien» und verpassen Sie ihr die Endung .hol. Jetzt können Sie sie in Outlook importieren lassen, wie im Kummerkasten unter Webcode 31025 erwähnt.