Outlook: Formatvorlagen für spezielle Darstellung verwenden

Auch in E-Mails können Formatvorlagen sinnvoll sein. Diese funktionieren in Outlook allerdings nur, wenn Sie beim E-Mail-Format das HTML-Format gewählt haben. Prüfen Sie dies via Datei/Optionen/E-Mail. Bei Nachricht in diesem Format verfassen wählen Sie HTML und klicken Sie auf OK. Jetzt sind alle Textformatierungen möglich. Denken Sie aber daran, dass Sie keine allzu exotischen Schriften verwenden, denn die Mails erscheinen beim Empfänger sonst nicht in der richtigen Schriftart, falls Ihr Font bei ihm oder ihr fehlt.

Bereit? Dann kann es losgehen. Wir zeigen es anhand eines Office 365 (Version 2203 Build 15028.20228) unter Windows 11. Es funktioniert unter anderen Outlook-Versionen ähnlich.

Lösung: Öffnen Sie in Outlook eine neue, leere Mail. Im Reiter Text formatieren gehts via Formatvorlagen zu Formatvorlage erstellen.