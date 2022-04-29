Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
29. Apr 2022
Lesedauer 3 Min.

Zum Beispiel für Code

Outlook: Formatvorlagen für spezielle Darstellung verwenden

Müssen Sie hie und da via Outlook Code-Schnipsel oder Konsolenfenster-Eingaben versenden? Benutzen Sie für solche Code-Darstellung oder andere spezielle Textauszeichnungen die Formatvorlagen.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Auch in E-Mails können Formatvorlagen sinnvoll sein. Diese funktionieren in Outlook allerdings nur, wenn Sie beim E-Mail-Format das HTML-Format gewählt haben. Prüfen Sie dies via Datei/Optionen/E-Mail. Bei Nachricht in diesem Format verfassen wählen Sie HTML und klicken Sie auf OK. Jetzt sind alle Textformatierungen möglich. Denken Sie aber daran, dass Sie keine allzu exotischen Schriften verwenden, denn die Mails erscheinen beim Empfänger sonst nicht in der richtigen Schriftart, falls Ihr Font bei ihm oder ihr fehlt.

Bereit? Dann kann es losgehen. Wir zeigen es anhand eines Office 365 (Version 2203 Build 15028.20228) unter Windows 11. Es funktioniert unter anderen Outlook-Versionen ähnlich.

Lösung: Öffnen Sie in Outlook eine neue, leere Mail. Im Reiter Text formatieren gehts via Formatvorlagen zu Formatvorlage erstellen.

Hier erstellen Sie eine Formatvorlage

 © Quelle: PCtipp.ch

In der Dialogbox tippen Sie eine gute Bezeichnung für die Formatvorlage ein. Ich verwende für mein Beispiel die Bezeichnung Codeblock.

Geben Sie eine Bezeichnung ein und klicken Sie auf Ändern

 © Quelle: PCtipp.ch

Hier haben Sie nun praktisch dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie in Word. Für meinen Codeblock wähle ich bei «Formatvorlage basiert auf» den Eintrag HTML Vorformatiert. Zudem aktiviere ich unten den Punkt Automatisch aktualisieren sowie Neue auf dieser Vorlage basierende Dokumente. In der Vorschau ist das Zwischenresultat schon zu sehen.

Für den Codeblock gibts schon eine passende Vorlage, die man bei «basiert auf» wählen kann

 © Quelle: PCtipp.ch

Jetzt gehts unten zu Format. Hier wählen Sie beispielsweise Rahmen, falls Sie das neue Format gerne in einem Rahmen hätten. Schalten Sie auf Wunsch auf Kontur um und wählen Sie für diese eine Farbe. Wechseln Sie zu Schattierung. Greifen Sie unter Füllung zu einer Farbe. Klicken Sie auf OK. Unter Format hätten Sie – falls gewünscht – noch weitere Einstellmöglichkeiten. Oberhalb des Vorschaufensters gibts wahlweise auch Ausrichtungsoptionen wie Zentriert oder Blocksatz, sowie Optionen für den Zeilen- oder Absatzabstand.

Stellen Sie allenfalls einen Rahmen und eine Schattierung ein

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp! Falls Sie wirklich auch einen Codeblock machen, empfiehlt es sich, darin die Rechtschreibprüfung abzuschalten. Benutzen Sie hierfür via Format den Punkt Sprache. Aktivieren Sie Rechtschreibung und Grammatik nicht prüfen.

Sieht das Muster in der Vorschau so aus, wie vorgesehen? Klicken Sie auf OK. Jetzt können Sie in Ihren Mails einen Absatz markieren und aus den Formatvorlagen den Codeblock auswählen – oder was auch immer Sie als eigenes Format definiert haben.

Fertig! Ab sofort steht Ihre Formatvorlage in Outlook bereit

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Outlook Microsoft Office Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare