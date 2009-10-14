Outlook: gelesene E-Mails immer noch fett

Lösung: Öffnen Sie das Menü Extras/Optionen und wechseln Sie zum Register Weitere. Klicken Sie darin auf die Schaltfläche Lesebereich.

Dort haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder aktivieren Sie «Im Lesebereich angezeigte Nachrichten als gelesen markieren» und setzen eine kurze Zeitspanne von 1 bis 2 Sekunden, siehe Screenshot.

Die andere Option ist «Element als gelesen markieren, wenn neue Auswahl erfolgt». Das bewirkt, dass die Mail als gelesen (nicht mehr fett) dargestellt wird, sobald Sie die nächste Mail zum Lesen anklicken. Die dritte Option – «Einzeltastenlesen mit Leertaste» – dient dazu, per Leertaste automatisch zur nächsten ungelesenen Mail zu springen. (PCtipp-Forum)