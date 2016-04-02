Outlook hängt: Wie Kontoeinstellungen trotzdem öffnen?

Das kann bei Office-365-Konten schon einmal passieren: Beim Start lädt und lädt Outlook 2013 offenbar endlos und lässt Sie in dieser Zeit nicht einmal an die Outlook-Einstellungen ran. Sie würden nun darin gerne Ihr Microsoft- oder IMAP-Konto löschen und neu einrichten oder dessen Einstellungen anpassen. Aber solange das Programm entweder klemmt oder abstürzt, kommen Sie ja gar nicht an die Kontoeinstellungen ran.

Lösung: Beenden Sie Outlook. Falls dies nicht auf herkömmlichem Weg geht, schiessen Sie es über den Task-Manager ab. Ihn öffnen Sie per Ctrl+Shift+Esc (DE-Tastaturen: Strg+Umschalt+Esc). Im Reiter Prozesse klicken Sie mit Rechts auf den Outlook-Prozess und wählen Task beenden. Alternativ starten Sie einfach den PC neu – natürlich ohne danach gleich wieder Outlook zu öffnen.