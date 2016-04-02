Tipps & Tricks
Outlook hängt: Wie Kontoeinstellungen trotzdem öffnen?
Das kann bei Office-365-Konten schon einmal passieren: Beim Start lädt und lädt Outlook 2013 offenbar endlos und lässt Sie in dieser Zeit nicht einmal an die Outlook-Einstellungen ran. Sie würden nun darin gerne Ihr Microsoft- oder IMAP-Konto löschen und neu einrichten oder dessen Einstellungen anpassen. Aber solange das Programm entweder klemmt oder abstürzt, kommen Sie ja gar nicht an die Kontoeinstellungen ran.
Lösung: Beenden Sie Outlook. Falls dies nicht auf herkömmlichem Weg geht, schiessen Sie es über den Task-Manager ab. Ihn öffnen Sie per Ctrl+Shift+Esc (DE-Tastaturen: Strg+Umschalt+Esc). Im Reiter Prozesse klicken Sie mit Rechts auf den Outlook-Prozess und wählen Task beenden. Alternativ starten Sie einfach den PC neu – natürlich ohne danach gleich wieder Outlook zu öffnen.
Nun gehts in die Systemsteuerung: Wechseln Sie darin die Anzeige oben rechts zu «Kleine Symbole». Hier finden Sie einen Punkt «Mail», der – wenn Outlook installiert ist – eigentlich «Mail (Microsoft Outlook 2013) (32-Bit)» heisst.
Hier können Sie die Einstellungen zum streikenden Konto oder Outlook-Profil einsehen und ändern.
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