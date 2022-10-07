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Gaby Salvisberg
7. Okt 2022
Lesedauer 3 Min.

Link-Weigerung

Outlook in Windows 10 öffnet keine Links

Beim Anklicken eines Links in Outlook unter Windows 10 könnte eine Fehlermeldung erscheinen, wie: «Die Richtlinien Ihrer Organisation verhindern, dass diese Aktion abgeschlossen werden kann».
© (Quelle: PCtipp.ch)

Immer wieder kommt es unter Windows vor, dass in Outlook angeklickte Weblinks sich nicht öffnen. Meistens hilft es, einen anderen Webbrowser als Standardbrowser festzulegen, den PC neu zu starten und anschliessend wieder den gewünschten Browser zum Standard zu machen.

Der folgende, schon ältere Artikel war zwar für Windows 7 und 10, aber beschrieb das Vorgehen: Outlook: «Anwendung nicht gefunden» beim Klick auf Links.

Kurzanleitung: Klicken Sie auf Start, tippen Sie Standard ein und öffnen Sie Standard-Apps. Klicken Sie den alternativen Browser (z. B. Chrome oder Firefox, falls installiert) an und wählen Sie ganz oben Browsername als Ihren Standardbrowser festlegen.

Es gibt jedoch einen interessanten Spezialfall.

Kein Witz: Der Internet Explorer 11 fehlt

Aber was, wenn man unter Windows 10 gar keinen anderen Browser hat? Vielleicht haben Sie seit dem Wechsel zum neueren Microsoft-Browser Edge den Internet Explorer 11 über das Systemsteuerungs-Element «Windows-Features aktivieren oder deaktivieren» ausgeknipst. Offenbar wird der veraltete Browser aber von Outlook auf manchen Systemen noch benötigt, auch wenn es nur dafür ist, den angeklickten Link an den neuen Standardbrowser Edge zu übergeben.

Falls also das Hin- und Zurückwechseln des Standardbrowsers (wie eingangs erwähnt) nicht hilft, versuchen Sie es mit dem Wieder-Aktivieren des IE11. Das geht nur unter Windows 10, denn unter Windows 11 kann er inzwischen nicht wieder zum Leben erweckt werden (und das ist gut so).

So gehts: Öffnen Sie die Systemsteuerung und gehen Sie via Programme und Features zu Windows-Features aktivieren oder deaktivieren. Setzen Sie hier ein Häkchen bei Internet Explorer 11, klicken Sie auf OK und bestätigen Sie allfällige Rückfragen. Falls um einen Neustart gebeten wird, tun Sie das.

Besonders bei älteren Outlook-Versionen unter Windows 10 kann es sein, dass Sie den IE11 wieder installieren sollten

 © Quelle: PCtipp.ch

Prüfen Sie anschliessend, ob Ihre Standardbrowser-Einstellung noch stimmt und testen Sie, ob jetzt auch Ihre Outlook-Links wieder funktionieren. (PCtipp-Forum)

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