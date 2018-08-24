Outlook: irrtümlich verschobenen Ordner finden

Gar nicht so einfach. Sie haben aus Versehen einen Ordner mit Mails verschoben. Nur wissen Sie jetzt nicht genau, wohin. Die enthaltenen Mails finden Sie zwar noch per Suchfunktion, aber Outlook zeigt Ihnen bloss die Mails an; nicht aber den Speicherort. Wie finden Sie den raus?

Es gibt in Outlook 2013, 2016 und auch in älteren Versionen die Funktion «Erweiterte Suche». Man kann sie im Menüband oder im Schnellzugriff einrichten oder mit Ctrl+Shift+F aufrufen. Sie ist im Menüband auch vorhanden: Klicken Sie erst auf einen Mail-Ordner, anschliessend ins Suchfeld. Nun wird oben ein Reiter Suche aktiv. Darin gehts via Optionen/Suchtools zu Erweiterte Suche.