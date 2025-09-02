Outlook: Wie komme ich zur Spaltenansicht?

Wir haben aber noch weitere Tipps auf Lager.

So legen Sie eine eigene Ansicht fest

Öffnen Sie den Posteingangs-Ordner. Über Rechtsklick auf einen Spaltentitel gehts zu Feldauswahl. Gibts Spalten, die Sie nicht brauchen, ziehen Sie deren Spaltentitel per Maus aus der Spaltentitel-Leiste heraus und lassen Sie ihn im kleinen Feldauswahl-Fenster fallen. Gibts im Feldauswahl-Fenster Spalten (zum Beispiel das «An»-Feld, sprich: den Empfänger), die Sie hinzufügen möchten, ziehen Sie diese aus dem kleinen Fenster per Maus an die gewünschte Stelle in der Spaltentitel-Leiste. Die Reihenfolge der Spalten ändern Sie bequem, indem Sie diese in der Spaltentitel-Leiste per Maus umsortieren.

Ansicht für andere Ordner übernehmen

Möchten Sie Ihre bevorzugte Ansicht auch einem anderen Ordner zuweisen? Öffnen Sie den Ordner und wählen Sie via Ansicht ändern die gewünschte, zuvor gespeicherte Ansicht aus.

Sie finden unter Ansicht ändern auch einen Punkt Aktuelle Ansicht für andere E-Mail-Ordner übernehmen. Der wäre dazu gedacht, die Ansicht gleich auf mehrere oder alle anzuwenden. Aber was ist, wenn der Punkt ausgegraut ist?