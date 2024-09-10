Outlook: Kontakte als Liste formatieren und drucken

Die Standardansicht, zu welcher Outlook bei den Kontakten greift, ist wenig übersichtlich und eignet sich auch kaum für den Ausdruck einer Adressliste. Hier die Tipps, wie Sie schnell zur genau passenden Listenansicht kommen.

Wechseln Sie zu Personen oder Kontakte, gehen Sie zu Datei/Drucken. Wie Sie oft schon an der Vorschau feststellen, ist das noch weit entfernt von der Listenansicht, die Sie gerne hätten. Erstens ist das Papierformat A4 hoch, zweitens werden hier die Adressen quasi im Visitenkartenformat dargestellt, was nicht sehr platzsparend ist.