Outlook: Alle Mails von bestimmter Domain verschieben

Das Erfassen einer Filterregel in Outlook wäre theoretisch sehr einfach. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf eine der betroffenen Mails und wählen Regeln/Nachrichten von XY immer verschieben. Noch kurz den Zielordner angeben, fertig.

Das Problem dabei: Mit dieser Methode filtern Sie nur die Mails von einer ganz bestimmten Absenderadresse, zum Beispiel hans.meier@example.com. Wenn eine Woche später aus der gleichen Firma eine Mail von hanna.mueller@example.com eintrudelt, müssen Sie die nächste Regel erstellen. Ich selbst kenne das Phänomen von den PR-Mails, die ich erhalte. Besonders die international tätigen PR-Unternehmen haben viele Angestellte und betreuen oft mehrere Marken. Das kann dazu führen, dass sich mit der Zeit pro PR-Unternehmen ein Dutzend Filterregeln ansammeln, die doch aber alle dasselbe tun: die Mail soll im PR-Ordner landen.

Das kann mit der Zeit zum folgenden weiteren Problem führen: Die Grösse der Liste mit den Filtereinträgen ist in der Regel auf 256 Kilobytes pro User limitiert. Je mehr Filterregeln Sie haben, je länger die Einträge und sonstigen Einstellungen pro Regel sind, desto näher kommt diese Grenze. Ist sie erreicht, gibts missverständliche Fehlermeldungen.

Lösung: Eine Regel pro Domain

Die Mailadressen der Leute aus demselben Unternehmen haben meist eines gemeinsam: die Domain, die nach dem @-Zeichen der Absenderadresse steht. Und da diese ihre Mails wohl immer vom Firmenaccount aus versenden, ist damit zu rechnen, dass die Domain auch immer gleich bleibt. Folgendes Vorgehen bewährt sich bei mir.

Klicken Sie eine der zu filternden Mails in Ihrem Posteingang an, damit die Vorschau erscheint. In der Vorschau klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Absendernamen – auch wenn die Mailadresse (noch) nicht zu sehen ist. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Kopieren.