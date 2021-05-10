Outlook meldet: «Zielprinzipalname ist falsch»

Klicken Sie bei der Meldung auf Ja. Ist es zufälligerweise ein GMX-Konto? Bei einem solchen passiert das häufig. Die Mail-Domain gmx.ch gehört dem gleichen Unternehmen wie gmx.net. Outlook versucht beim Einrichten eines Mailkontos die Servernamen anhand der Mailadresse zu erraten und trägt diese automatisch ein. Wenn Sie also eine gmx.ch-Adresse eingerichtet haben, verwendet Outlook Servernamen wie «imap.gmx.ch». Bei GMX ist es jedoch so, dass die für gmx.ch-Adressen zuständigen Server dieselben sind wie jene für gmx.net. Und das Zertifikat ist nun mal für gmx.net ausgestellt worden – und nicht für gmx.ch, auch wenn der Eintrag grundsätzlich funktioniert. Das kann auch bei anderen Anbietern vorkommen, die verschiedene Top-Level-Domains (.ch, .de usw.) haben.

Auf wen das Zertifikat ausgestellt wurde, sehen Sie, wenn Sie in der Meldung auf Zertifikat anzeigen. Es lautet in unserem Beispiel auf imap.gmx.net.

So werden Sie die Fehlermeldung los

Wir zeigen es zuerst für etwas ältere Outlook-Versionen, denn vor einiger Zeit hat sich das Vorgehen etwas geändert.

Ältere Outlook-Versionen: Gehen Sie zu Datei/Kontoeinstellungen/Kontoeinstellungen. Klicken Sie im Reiter E-Mail auf das betroffene Mailkonto und gehen Sie oben zu Ändern. Sie finden mehrere Felder, in denen gmx.ch steht. Passen Sie die Top-Level-Domain «.ch» aber ausschliesslich in den Feldern Posteingangsserver und Postausgangsserver (SMTP) an. Ihre Mailadresse und Ihr Benutzername bleiben auf «.ch». Klicken Sie auf Weiter, Schliessen und Fertigstellen.