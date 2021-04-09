Outlook: Menüband-Reiter «Suchen» zurückbekommen

In früheren Outlook-Versionen gehörte der Reiter Suchen zur Standardausrüstung des Menübandes. Als Microsoft letztes Jahr bei einem Update das Suchfeld in die Titelleiste gesteckt hat, nahmen deren Entwickler dies auch gleich zum Anlass, den viel übersichtlicheren und informativeren Reiter Suchen auszublenden. Der erscheint nur noch, wenn Sie ins Suchfeld in der Titelleiste klicken. Und er verschwindet leider allzu schnell wieder.

Lösung: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Reiter in Ihrem Outlook-Menüband. Im Kontextmenü gehts zu Menüband anpassen.

In der linken Spalte wählen Sie oben bei Befehle auswählen den Eintrag Alle Registerkarten. Scrollen Sie zu Suchtools und klicken Sie jenes an. In der rechten Spalte wählen Sie oben Hauptregisterkarten. Klicken Sie den angehakten Eintrag Ansicht an (sodass er aber angehakt bleibt). Indem Sie ihn aber hier markieren, weiss Outlook, wo es jetzt gleich mit dem Suchen-Reiter hin soll, nämlich genau hinter Ansicht, wo er früher war. Klicken Sie nun zwischen den beiden Spalten auf Hinzufügen und auf OK.