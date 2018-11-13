Outlook: Nachrichten bleiben im Postausgang hängen

1. Sie können die Nachricht löschen. Hierzu markieren Sie diese und drücken die Delete-Taste.

2. Alternativ können Sie die Nachricht in den Ordner Entwürfe ziehen. Dann öffnen Sie diesen Entwurf mit einem Doppelklick. Löschen Sie die Anlage, indem Sie darauf klicken und die Delete-Taste drücken oder mittels Pfeil rechts davon das Menü herunterklappen und auf Anlage entfernen klicken.

3. Falls Ihnen ein Fehler angezeigt wird, dass Outlook versucht, die Nachricht zu übertragen, schliessen Sie Outlook. Dies kann einen Moment dauern.

4. Starten Sie Outlook anschliessend erneut und wiederholen Sie Schritte 1 und 2.

5. Nach dem Entfernen des Anhangs klicken Sie wieder auf Senden/Empfangen/Offline arbeiten, um die Auswahl der Schaltfläche aufzuheben. Nun können Sie die Online-Bearbeitung fortsetzen.

Tipp: Nachrichten bleiben auch im Postausgang hängen, wenn Sie auf Senden klicken, Sie aber nicht verbunden sind. Klicken Sie auf Senden/Empfangen und schauen Sie sich die Schaltfläche Offline arbeiten an. Ist die Schaltfläche grau hinterlegt, sind Sie offline. Allenfalls wird unten in der Symbolleiste Outlook mit einem roten runden Kreis mit einem weissen X markiert.

Um sich wieder zu verbinden, klicken Sie darauf (die Schaltfläche wird weiss). Klicken Sie nun auf Alle senden.