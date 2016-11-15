Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Nov 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook: Option «Nachverfolgen» auch mit IMAP benutzen

Outlook kennt eine Funktion zur Wiedervorlage von E-Mails, also zum Aktivieren einer Erinnerung. Aber wenn Sie Ihr Konto mit IMAP bearbeiten, fehlt sie – zunächst.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

In Outlook 2016 und Thunderbird gibts eine nützliche Funktion, mit der Sie sich sehr einfach an bereits erhaltene Mails erinnern können. So vergessen Sie zum Beispiel nicht mehr, auf eine Einladung noch rechtzeitig zu antworten.

Wie das Einrichten in Outlook und Thunderbird funktioniert, lesen Sie im Artikel «Zeig mir diese Mail übermorgen nochmals». In Thunderbird ist das alles überhaupt kein Problem.

Lösung: Aber in Outlook sehen Sie die Funktion nicht, wenn Sie Ihr Konto mit IMAP bearbeiten. 

Was tun? Wenn Sie feststellen, dass das Menü «Zur Nachverfolgung» leer ist, drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+Shift+G. Das öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie die Nachverfolgungseinstellungen definieren können.

Nachtrag: Obacht! Auf einigen Systemen klappt es zwar mit der Eingabe eines Nachverfolgungstermins, aber Outlook unterschlägt die Erinnerung dann doch. Wenn dies auf Ihrem System der Fall ist, weichen Sie für die Abhilfe auf einen anderen einfachen Kniff aus: Schnappen Sie die betroffene Mail per Maus und ziehen Sie diese direkt auf den Aufgaben-Ordner. Sobald Sie sie dort «fallen lassen» (sprich: die Maustaste loslassen), öffnet sich sofort ein Aufgabenfenster, in dem Sie einen Erinnerungstermin und weiteres eingeben können. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Datenverwaltung Kummerkasten Web-Dienste Zubehör
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare