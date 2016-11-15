Outlook: Option «Nachverfolgen» auch mit IMAP benutzen

In Outlook 2016 und Thunderbird gibts eine nützliche Funktion, mit der Sie sich sehr einfach an bereits erhaltene Mails erinnern können. So vergessen Sie zum Beispiel nicht mehr, auf eine Einladung noch rechtzeitig zu antworten.

Wie das Einrichten in Outlook und Thunderbird funktioniert, lesen Sie im Artikel «Zeig mir diese Mail übermorgen nochmals». In Thunderbird ist das alles überhaupt kein Problem.

Lösung: Aber in Outlook sehen Sie die Funktion nicht, wenn Sie Ihr Konto mit IMAP bearbeiten.

Was tun? Wenn Sie feststellen, dass das Menü «Zur Nachverfolgung» leer ist, drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+Shift+G. Das öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie die Nachverfolgungseinstellungen definieren können.

Nachtrag: Obacht! Auf einigen Systemen klappt es zwar mit der Eingabe eines Nachverfolgungstermins, aber Outlook unterschlägt die Erinnerung dann doch. Wenn dies auf Ihrem System der Fall ist, weichen Sie für die Abhilfe auf einen anderen einfachen Kniff aus: Schnappen Sie die betroffene Mail per Maus und ziehen Sie diese direkt auf den Aufgaben-Ordner. Sobald Sie sie dort «fallen lassen» (sprich: die Maustaste loslassen), öffnet sich sofort ein Aufgabenfenster, in dem Sie einen Erinnerungstermin und weiteres eingeben können. (PCtipp-Forum)