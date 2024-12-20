Outlook: Ordneransicht anpassen

Die Bedienoberfläche in Outlook von Office 365 ist überfüllt mit allerlei Informationen, die man vielleicht nie braucht. Die nehmen dafür jenen Elementen Platz weg, die Sie nun doch gerne im Blickfeld hätten. Darum ein paar Tipps zur Navigationsspalte in Outlook; das ist die Spalte im linken Fensterbereich.

Ordnerliste statt Mails: Klar, wer Outlook ausschliesslich als E-Mail-Programm benutzt, dem kommt die standardmässige Ansicht mit den Mail-Ordnern sehr entgegen (orange Markierung A im folgenden Bild). Wer Outlook hingegen tatsächlich als «PIM» (Personal Information Manager) benutzt, der mag dort nicht nur E-Mail-Ordner sehen, sondern auch Kontakte, Aufgaben und den Kalender, siehe violette Markierung C.