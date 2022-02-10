Outlook: PDF-Vorschau wieder aktivieren

Es ist kein PDF-Reader installiert oder er hat keinen Preview-Handler

Es ist kein PDF-Reader installiert

Webbrowser wie Microsoft Edge oder Google Chrome können zwar PDF-Dateien anzeigen. Das reicht für viele User bereits, um das eine oder andere PDF anzuschauen oder bei Bedarf auszudrucken. Was diesen aber fehlt, ist der Preview-Handler für Outlook.

Microsoft selbst empfiehlt in solchen Fällen fast reflexartig den Adobe Reader. Wer aber den Adobe Reader nicht mag, kann auch zu etwas anderem greifen. Es funktioniert nachweislich auch mit dem PDF-XChange Editor, von dem sich die Autorin die kostenpflichtige Version gekrallt hat (siehe z.B. hier). Es klappt ebenfalls mit dem kostenlosen Foxit Reader und möglicherweise auch mit anderen PDF-Readern und -Editoren. Installieren Sie einen und testen Sie es.

Der installierte PDF-Reader bietet keinen Preview-Handler für Outlook

Wenn der installierte PDF-Reader keinen Preview-Handler für Outlook enthält, hilft auch alles gute Zureden nichts. In diesem Fall beissen Sie in den sauren Apfel und installieren entweder den Foxit Reader oder den Adobe Reader. Folgendes wurde nicht ausprobiert, wäre aber denkbar: Die Outlook-PDF-Vorschau von Foxit oder Adobe könnte auch weiterhin funktionieren, wenn Sie im System einen anderen Reader als Standard setzen. Das Foxit- oder Adobe-Programm muss bloss installiert bleiben. Versuchen Sie es sonst noch mit den Einstellungen, die Outlook selbst bietet, siehe auch den Abschnitt «Der Preview-Handler des PDF-Readers ist deaktiviert» auf der letzten Seite des Artikels.

Der Preview-Handler des PDF-Readers ist nicht oder fehlerhaft registriert

Mit dem Ausprobieren von Programmen wird auf einem System viel installiert und wieder deinstalliert. Da ist es kein Wunder, wenn da und dort einmal eine DLL-Datei nicht mehr korrekt registriert ist. Das kann auch mit dem Outlook-Preview-Handler Ihres PDF-Readers passieren.

Falls zum Beispiel der Foxit-Reader installiert ist und dessen PDF-Preview-Handler in Outlook nicht funktioniert, ist es laut Hersteller am effizientesten, wenn Sie den Foxit-Reader deinstallieren, den PC neu starten und die aktuelle Version des Foxit-Readers wieder installieren.

Im Beispiel des Foxit Reader kann es zusätzlich helfen, via Hilfe den Befehl Als Standard-PDF-Anzeigeprogramm festlegen zu benutzen.