Outlook: Position des Hauptfensters oder eines Unterfensters zurücksetzen

Falls es nicht klappt, setzen Sie die Fensterpositionen via Registry zurück. Das lesen Sie auf der nächsten Seite.

Outlook-Fensterpositionen per Registry zurücksetzen

Die meisten Anwendungen speichern ihre letzten Fensterpositionen in der Windows-Registrierdatenbank; so auch Outlook. Gehen Sie in Outlook zu, um alle Outlook-Fenster zu schliessen. Drücken Sie, tippen Sieein und drücken Sie. Navigieren Sie durch Aufklappen der Zweige in der linken Spalte zu diesem Zweig und klappen Sie ihn ebenfalls auf:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\

Darin befinden sich Unterzweige mit Versionsnummern wie 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 oder 16.0. Meist sind mehrere vorhanden; es zählt aber die jeweils höchste Versionsnummer. Die aktuellen Outlook-Versionen (2016 und neuer) legen die Einstellungen im Unterzweig 16.0 ab, siehe (A) im folgenden Screenshot. Klappen Sie ihn auf. Die Fensterpositionen liegen Unterzweig HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\ (B), und zwar in den weiteren Unterzweigen, je nach betroffenem Outlook-Element. Klappen Sie ihn auf, um die Unterordner zu sehen.

In diesem Zweig ist die Fensterposition des Outlook-Hauptfensters gespeichert, siehe (C) im Screenshot:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Office Explorer

Klicken Sie auf den Zweignamen Office Explorer. In der rechten Fensterhälfte löschen Sie per Rechtsklick und Löschen den Eintrag Frame sowie (falls vorhanden) den Eintrag Namespace.

Bei den anderen Fenstertypen von Outlook 2016 und neuer befinden sich die Reg-Einträge mit den gespeicherten Fensterpositionen hier; die sind in benachbarten Zweigen zu finden, wie im Screenshot markiert:

Termin-Fenster (D): HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Appointment

Kontakt-Fenster (E): HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Contact

Mail-Fenster (F): HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Message

Aufgaben-Fenster (G): HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Task

Löschen Sie auch innerhalb dieser Zweige jeweils den Eintrag Frame, sofern es sich um deren Fenster handelt, die irgendwo an nicht erreichbarer Stelle verharren. Beim nächsten Öffnen von Outlook oder eines der Elemente erstellt Outlook die Einträge neu.