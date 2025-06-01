Outlook: QuickStep mit Hindernissen

Sogenannte «Sextortion-Mails» sind E-Mails von Kriminellen, die behaupten, Ihren Computer gehackt und Sie bei sexuellen Aktivitäten vor der Webcam gefilmt zu haben. Der Begriff ist ein Kofferwort aus den Begriffen «Sex» und «Extortion» (Erpressung). Die Mails treffen meistens in Englisch, zunehmend aber auch in Deutsch ein. Immer wird darin eine Bitcoin-Wallet genannt (oder die Wallet einer anderen Kryptowährung), an die man das Lösegeld bezahlen solle, damit die angeblich vorhandenen kompromittierenden Filme nicht veröffentlicht werden.

Natürlich ist der Inhalt solcher Mails komplett erfunden. Die Mails treffen sogar bei Personen ein, die überhaupt keine Webcam haben. Die Möchtegern-Erpresser probieren es einfach auf gut Glück und schreiben Millionen von gesammelten Mailadressen an. Irgendwer beisst offenbar immer noch an, denn sonst hätten die Gauner diese Masche schon längst aufgegeben. Fallen Sie nicht drauf rein!

Gut zu wissen

Die Swiss Internet Security Alliance (Swiss ISA) und das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) haben in Zusammenarbeit mit mehreren Kantonspolizeien die Webseite stop-sextortion.ch ins Leben gerufen. Hier finden Sie erstens Informationen über die nervige Masche und zweitens auch den Rat, zutreffende Mails an reports@stop-sextortion.ch weiterzuleiten.

Wir finden: Melden Sie solche Mails möglichst zeitnah an reports@stop-sextortion.ch, denn in diesen ist stets auch die «Adresse» des Bitcoin-Wallets der Kriminellen aufgeführt. Das kann bei Ermittlungen helfen.

Wichtig: Beschränken Sie sich hierbei unbedingt auf die erwähnte «Sex-Erpressungs»-Masche. Bei Phishing-Mails, bei denen Sie auf gefälschte Login-Seiten von Banken, Shops oder ähnlichen Institutionen gelockt werden sollen, greifen Sie stattdessen zu reports@antiphishing.ch.

QuickStep erstellen

Sie möchten aber vermutlich mit diesen Mails so wenig Zeit wie möglich verplempern. Darum lohnt es sich, in Outlook einen QuickStep zu erstellen. Damit können Sie solche Mails mit wenigen Klicks an die Ermittlungsbehörden weiterleiten. Sie können auch zwei erstellen: einen fürs Melden von «Sextortion»-Mails und einen fürs Melden von Phishing-Versuchen.