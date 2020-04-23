Outlook: Schnellantwort per QuickStep einrichten

Nehmen wir an, Sie erhalten in nächster Zeit Anmeldungen für ein Online-Seminar. Alle Teilnehmenden sollen von Ihnen dieselbe Antwortmail erhalten; vielleicht müssen Sie in den Mails bloss noch einen Teilnahmecode ergänzen. Die Anmeldemails sollen danach in den Ordner «Anmeldungen bestätigt» verschoben werden.

Lösung: Die Hauptarbeit für solche repetitiven Tätigkeiten kann Outlook für Sie übernehmen.

Öffnen Sie im Reiter Start die QuickSteps und gehen Sie via Neuer QuickStep zu Benutzerdefiniert. Tippen Sie einen aussagekräftigen Namen für Ihren QuickStep ein, zum Beispiel Seminarbestätigung mit Code. Bei Aktion auswählen greifen Sie zu Antworten. Klicken Sie auf Optionen einblenden und verfassen Sie Ihren Text. Sie können ihn auch vorher in Notepad oder ähnlichem entwerfen und hier hineinkopieren.

Falls es sich wirklich um eine stets komplett gleichbleibende Nachricht handelt, die auch sofort verschickt werden soll, aktivieren Sie darunter Nach 1 Minute Verzögerung automatisch senden.

Wollen Sie stattdessen in den mit diesem QuickStep behandelten Mails noch individuelle Ergänzungen anbringen (z.B. einen Teilnahmecode), lassen Sie das Kästchen leer. Damit bleibt später das Antwortfenster geöffnet und es findet kein automatischer Versand statt.