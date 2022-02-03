Outlook: So erstellen Sie lokale Ordner

Vielleicht steht ein Providerwechsel an. Oder in Ihrem Online-Konto wird der Platz etwas zu eng, weshalb Sie einige der Mails in einen lokalen Ordner verschieben wollen. Aber wie erstellen Sie einen wirklich lokalen Outlook-Ordner?

Das Problem: Wenn Sie in einem Outlook.com/.de-Konto oder in einem via IMAP verwalteten Konto einfach via Rechtsklick einen Neuen Ordner erstellen, dann entsteht dieser Ordner online in Ihrem Konto. Mails, die Sie zum Beispiel vom Posteingang dorthin verschieben, würden damit auf dem Server liegen bleiben. Das heisst: Die Mails werden auf dem Server weiterhin genau gleich viel Platz belegen.

Wollen Sie die Mails in einen richtig lokalen Outlook-Ordner verschieben oder kopieren, müssen Sie hierfür eine separate Outlook-Datendatei erstellen. Wie so oft, führen mehrere Wege nach Rom. Welche Variante Sie vorziehen, bleibt Ihnen überlassen. Die erste dürfte etwas einfacher sein. Wir zeigen es anhand von Outlook 365; es funktioniert unter älteren Versionen aber sehr ähnlich.

Variante 1: Neues Element erstellen

Klicken Sie einen Ihrer Mailordner an. Im Reiter Start gehts via Neue Elemente/Weitere Elemente zu Outlook-Datendatei.