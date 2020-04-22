Outlook: So funktioniert die neue Suche in der Desktop-Version

Microsoft hat die Suchfunktion in seiner Desktopversion von Outlook überarbeitet und sie deutlich besser gemacht. Das Suchfeld befindet sich nun in der Titelleiste. Wenn Sie ins Suchfeld klicken, können Sie die verbesserte Suche folgendermassen nutzen:

Vorgeschlagene Suchen: Sie haben sich vertippt? Outlook schlägt nun während des Tippens Suchbegriffe vor.

Sie haben sich vertippt? Outlook schlägt nun während des Tippens Suchbegriffe vor. Top-Ergebnisse: Die relevantesten Suchergebnisse werden zuoberst unter «Top-Ergebnisse» angezeigt. Weitere Resultate werden unterhalb davon aufgelistet.