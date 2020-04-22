22. Apr 2020
Lesedauer 3 Min.
MS Office 365 ProPlus
Outlook: So funktioniert die neue Suche in der Desktop-Version
Microsoft hat seiner Suche eine Generalüberholung spendiert. Nebst neuer Position schlägt sie nun Suchen vor, zeigt Top-Ergebnisse an und bietet diverse Filteroptionen.
Microsoft hat die Suchfunktion in seiner Desktopversion von Outlook überarbeitet und sie deutlich besser gemacht. Das Suchfeld befindet sich nun in der Titelleiste. Wenn Sie ins Suchfeld klicken, können Sie die verbesserte Suche folgendermassen nutzen:
- Vorgeschlagene Suchen: Sie haben sich vertippt? Outlook schlägt nun während des Tippens Suchbegriffe vor.
- Top-Ergebnisse: Die relevantesten Suchergebnisse werden zuoberst unter «Top-Ergebnisse» angezeigt. Weitere Resultate werden unterhalb davon aufgelistet.
Hinweis: Die neue Suche ist verfügbar ab Version: Microsoft Outlook für Office 365 MSO (16.0.12624.20422) 32-Bit
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