Outlook: So signieren Sie Ihre Makros

Kürzlich fand ich mich erstmals seit langer Zeit in der Situation wieder, dass ich ein Makro nicht in Word oder Excel, sondern in Outlook einbauen wollte. Während eigene Word- oder Excel-Makros meist problemlos laufen, ist der Umgang mit Makros in Outlook nicht so trivial. So weigert sich Outlook zunächst, Makro-Anweisungen auszuführen. Das war ein Lehrstück seitens Microsoft, nachdem Makroviren wie der Word-Mailwurm Melissa die Officewelt heimgesucht hatten.

Das heisst: Outlook will sicherstellen, dass Sie nur zugelassene Makros ausführen. Klar: Sie könnten die Makrosicherheitseinstellungen lockern. Aber davon rate ich ausdrücklich ab. Stattdessen signieren Sie Ihr Makro. Das ist einfacher, als es klingt.

Makro in Outlook einfügen

Um ein Makro in Outlook einzufügen, drücken Sie Alt+F11 zum Starten des Visual-Basic-Editors. Gehen Sie zu Einfügen/Modul und klicken Sie in der linken Spalte doppelt auf das mutmasslich als Modul1 erscheinende Objekt. Fügen Sie den Code ein. Ich zeige den Vorgang hier an einem simplen Hallo-Welt-Makro: