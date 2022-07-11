Outlook: Synchronisierungsfehler eindämmen

Die alle paar Minuten erscheinenden Einträge im Ordner Synchronisierungsprobleme können etwa so lauten:

10:25:37 Änderungen im Ordner 'VornameX, NameY - Kalender' auf dem Server werden synchronisiert

10:25:37 Download von Server "https://outlook.office365.com/mapi/emsmdb/?MailboxId=xxxx"

10:25:37 Fehler bei der Synchronisierung des Ordners.

10:25:37 [80070005-508-80070005-560]

10:25:37 Sie besitzen nicht die erforderlichen Berechtigungen, um diesen Vorgang auszuführen. Wenden Sie sich an die Kontaktperson dieses Ordners oder an Ihren Administrator.

10:25:37 Microsoft Exchange-Informationsspeicher

Besonders ins Auge springen auch diese Zeilen, die im Fehler vorkommen:

10:25:37 Weitere Informationen zu diesem Fehler erhalten Sie unter der folgenden URL:

10:25:37 https://www.microsoft.com/support/prodredirect/outlook2000_us.asp?err=80070005-508-80070005-560

Also den Link anklicken, um zur Lösung zu gelangen? So einfach macht es Microsoft einem dann doch nicht. Klickt man auf den verheissungsvollen Link, landet man bloss auf der allgemeinen Microsoft-Support-Startseite, die zu dem Problem nichts zu berichten hat.

Lösung: Die Meldungen sind zwar irritierend, aber nicht gefährlich. Dennoch kann es sinnvoll sein, sie loszuwerden zu versuchen. Immerhin füllt dies unnötig Ihren Outlook-Speicherplatz und knabbert an der ohnehin nicht über alle Zweifel erhabenen Performance von Outlook.

In der Fehlermeldung ist der Name der Person erwähnt, auf deren Kalender Sie keinen Zugriff haben. Bitten Sie die Person darum, den Kalender für Sie freizugeben. Ist dies keine Option oder hat es nicht funktioniert, probieren Sie Folgendes: Öffnen Sie in Outlook Datei/Kontoeinstellungen/Kontoeinstellungen. Klicken Sie das betroffene Konto im Reiter E-Mail an, gefolgt von der Schaltfläche Ändern. Benutzen Sie Weitere Einstellungen und wechseln Sie im neuen Fenster zum Reiter Erweitert. In Einstellungen für den Exchange-Cache-Modus deaktivieren Sie die Option Freigegebene Ordner herunterladen.