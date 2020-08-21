Outlook: Wann wurde dieser Termin erstellt?

Nanu, wann haben Sie sich denn zu diesem Termin hinreissen lassen? Manchmal würde man gerne wissen, wann ein bestimmter Termin eingetragen wurde.

In diesem Artikel haben wir dies bereits für den Google-Kalender gezeigt: «Wann wurde dieser Termin im Google-Kalender erstellt?». Zum Glück ist das in Outlook viel weniger kompliziert. Aufgepasst: Es handelt sich um ein lokal installiertes Outlook; nicht jenes in der Web-Version.

Wechseln Sie zu Ihrem Kalender. Im Reiter Ansicht gehen Sie via Ansicht ändern zu Liste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen den Spaltentitel, zum Beispiel auf Beginn. Im Kontextmenü öffnen Sie Feldauswahl. Im kleinen Feldauswahl-Fenster entdecken Sie haufenweise Outlook-Felder. Sie interessiert aber im Moment nur jenes namens Erstellt. Schnappen Sie dieses per Maus in der Liste der Felder und ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste in die Zeile mit den anderen Spaltentiteln, zum Beispiel gleich rechts neben Ende.