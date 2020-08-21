Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
21. Aug 2020
Lesedauer 2 Min.

Microsoft Office

Outlook: Wann wurde dieser Termin erstellt?

Sie entdecken per Zufall in Ihrem Outlook-Kalender einen etwas unerwarteten Termin. Wann haben Sie diesen denn eingetragen?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Nanu, wann haben Sie sich denn zu diesem Termin hinreissen lassen? Manchmal würde man gerne wissen, wann ein bestimmter Termin eingetragen wurde.

In diesem Artikel haben wir dies bereits für den Google-Kalender gezeigt: «Wann wurde dieser Termin im Google-Kalender erstellt?». Zum Glück ist das in Outlook viel weniger kompliziert. Aufgepasst: Es handelt sich um ein lokal installiertes Outlook; nicht jenes in der Web-Version.

Wechseln Sie zu Ihrem Kalender. Im Reiter Ansicht gehen Sie via Ansicht ändern zu Liste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen den Spaltentitel, zum Beispiel auf Beginn. Im Kontextmenü öffnen Sie Feldauswahl. Im kleinen Feldauswahl-Fenster entdecken Sie haufenweise Outlook-Felder. Sie interessiert aber im Moment nur jenes namens Erstellt. Schnappen Sie dieses per Maus in der Liste der Felder und ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste in die Zeile mit den anderen Spaltentiteln, zum Beispiel gleich rechts neben Ende.

Ziehen Sie das Feld «Erstellt» per Maus zu den anderen Spaltentiteln

 © Quelle: PCtipp.ch

Das Feldauswahl-Fenster schliessen Sie per Klick aufs X in der oberen rechten Ecke. Ziehen Sie die Spalte Erstellt noch in die gewünschte Breite, dann sehen Sie die Erstelldaten aller Termine. Haben Sie genug gesehen, können Sie die Ansicht wieder von Liste auf Kalender zurückstellen.

Kommentare

Outlook Microsoft Office Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare