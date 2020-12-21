Outlook: Termine früher beenden

Damit Sie genügend Zeit haben, zwischen Terminen und Veranstaltungen kurz den Kopf zu lüften oder zum Ort des nächsten Termins zu gelangen, können Sie in Outlook (Microsoft 365) die Einstellugen so anpassen, dass Termine und Besprechungen früher beendet werden sollen.

Sagen wir, der erste Termin findet um 13 Uhr bis 14 Uhr statt. Der zweite startet um 14 Uhr. Und Sie haben 10 Minuten definiert. Dann erhalten Sie 10 Minuten vor dem zweiten Termin eine Erinnerung (die Standard-Erinnerung vor einem Termin ist bei der Redaktorin auf 30 Minuten eingestellt), damit Sie das erste Meeting rechtzeitig verlassen können.

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