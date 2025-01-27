Outlook: Termine standardmässig als Privat eintragen

In vielen Unternehmen werden die Kalender der Angestellten standardmässig mit anderen Personen in der Abteilung geteilt. Wenn Sie Ihren Outlook-Kalender für private Termine verwenden, ist es normalerweise ratsam, einen solchen Termin via Kategorie auf Privat zu setzen.

Falls bei Ihnen aber die meisten selbst eingetragenen Termine privater Natur sind, ist es etwas lästig, dies bei jedem «Essen mit Hanna» oder «Bierabend mit den Jungs» zu aktivieren. Sie können für die Standardeinträge die Option «Privat» standardmässig setzen, wenn Sie hierfür zu einem benutzerdefinierten Formular greifen.

Lösung: Aktivieren Sie via Datei/Optionen/Menüband anpassen in der rechten Spalte die Entwicklertools und übernehmen Sie dies mit OK. Wechseln Sie zum Kalender und erstellen Sie einen neuen Termin. Aktivieren Sie via Kategorien die Option Privat; weitere Änderungen (etwa ein Terminname) sind nicht nötig. Sie müssen den Termin nicht einmal speichern.