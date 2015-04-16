Outlook/Thunderbird: Unnötige Mail-Ordner im Google/IMAP-Konto

Problem: Sie rufen Ihre Mails in Outlook oder Thunderbird mittels Mailprotokoll IMAP ab. Nun erscheinen einige Mails aber doppelt - in verschiedenen Ordnern, etwa im Posteingang und im Ordner «Wichtig». Wie passen Sie die IMAP-Ordner an?

Lösung: IMAP ist ein interessantes Mailprotokoll, da es erlaubt, mit mehreren Geräten auf denselben Mailbestand zuzugreifen. Die Mails verbleiben dabei auf dem Mailserver und werden beim Öffnen des Mailprogramms mit den lokalen Ordnern synchronisiert. Was Sie lokal löschen, verschwindet damit auch auf dem Server.

Wer von einem POP3-Konto umgestiegen ist, dürfte ein paar Einstiegsschwierigkeiten haben. Besonders das Konzept der abonnierbaren Ordner ist nicht jedem geläufig. Google dürfte einer meistgenutzten Mailanbieter sein, der IMAP unterstützt, deshalb beschreiben wir den Spezialfall ausnahmsweise gleich vorab. Denn viele suchen zuerst im Mailprogramm nach Möglichkeiten zum Einstellen, obwohl das im Falle von Google-Mail viel besser via Web-Interface zu lösen ist. Weiter unten gehts zu den Tipps in Thunderbird und Outlook.

Spezialfall Google-Mail

Falls es sich um ein Google-Mailkonto handelt, dann ist die Situation ohnehin etwas speziell. Die «Ordner», die Google Ihnen anzeigt (etwa der Ordner «Wichtig»), sind keine Ordner, sondern Labels, also eine Art Etiketten. Über die IMAP-Ordner versucht Google diese Labels auch in Ihrem Mailprogramm abzubilden. Wenn also eine Mail eintrifft, die Google für wichtig hält, dann erscheint diese in Ihrem Mailprogramm sowohl im Posteingang, als auch im Ordner «Wichtig». Bei Ordnern, die Sie nicht als IMAP-Ordner angezeigt haben wollen, können Sie das ausschalten - und zwar via Browser in den Google-Mail-Einstellungen.

Loggen Sie sich per Webbrowser (z.B. Firefox, Chrome, Internet Explorer) in Ihr Google-Konto ein. Öffnen Sie darin Google Mail. Gehen Sie via Zahnradsymbol zu den Einstellungen. Wechseln Sie oben zu Labels. Schon entdecken Sie rechts davon die Ankreuzkästchen mit Bezeichnung «In IMAP anzeigen». Deaktivieren Sie jene, die Sie in IMAP nicht mehr sehen wollen. Damit wäre das Problem schon vom Tisch.