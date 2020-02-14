Outlook/Thunderbird usw.: Winmail.dat verhindern

Es ist seit vielen Jahren ein Problem. Und auch wenn es allmählich auf dem Rückzug ist, kommt es immer noch vor. Outlook kann Empfängern mit anderen Mailprogrammen einiges Kopfzerbrechen verursachen. Zum Beispiel dann, wenn jede Mail, die einen Anhang enthält, bei diesen als unbrauchbares «Winmail.dat» eintrudelt.

Winmail.dat sind TNEF-Dateien: Meistens ist das Rich-Text-Format von Outlook für solche Mail-Unfälle verantwortlich. Bei der Datei Winmail.dat handelt es sich um eine im «Transport Neutral Encapsulation Format», kurz TNEF.

Wenn Sie von jemandem eine Winmail.dat erhalten, bitten Sie ihn, diesen Artikel zu lesen und die Mail anschliessend mit korrigierten Einstellungen nochmals zu schicken.

Falls sich jedoch bei Ihnen jemand beschwert, von Ihnen eine Winmail.dat-Datei anstelle einer lesbaren Mail zu bekommen, prüfen Sie in Outlook die nachfolgend gezeigten Einstellungen.

In Outlook gehts zu: Bei «Nachrichten verfassen» istgewählt – es ginge übrigens auch(es darf bloss nicht Rich-Text sein). Ausserdem: Weiter unten unter «Nachrichtenformat» ist für «Beim Senden von Nachrichten im Rich-Text-Format an Internetempfänger» auchodergewählt. Beim Verfassen der Mail an die Person, die sich über Winmail.dats beklagt, müssen Sie im Titelbalken des Verfassen-Fensters ebenfalls etwas «Betreff – Nachricht (HTML)» sehen.