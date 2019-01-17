Outlook-Trickli mit kleinen Hürden

Woher stammen die Einträge? Die Liste der Dateien stammt aus dem Ordner, in dem Windows systemweit die zuletzt geöffneten Dateien ablegt, zum Beispiel also hier: C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent. Um Ihren eigenen Ordner schnell zu finden, öffnen Sie mittels Windowstaste+E den Windows-Explorer, tippen %appdata%\Microsoft\Windows\Recent in die Adresszeile und drücken Enter. Voilà!

Ist der Ordner leer? Dann haben Sie das Speichern der zuletzt benutzten Dateien irgendwann mal deaktiviert. Schalten Sie es wieder ein: Öffnen Sie unter Windows 10 Start/Einstellungen/Personalisierung/Start. Aktivieren Sie Zuletzt geöffnete Elemente in Sprunglisten im Startmenü oder auf der Taskleiste anzeigen. In Windows 7 gehts hingegen nach einem Rechtsklick auf den Start-Knopf zu Eigenschaften. Aktivieren Sie im Reiter Start den Punkt Zuletzt geöffnete Elemente im Startmenü und in der Taskleiste speichern und anzeigen.

Ab sofort füllt sich der besagte Ordner nach und nach wieder mit Verknüpfungen zu den genutzten Dateien – und sie erscheinen auch in Outlook sowie beim Rechtsklick auf die Taskleisten-Verknüpfungen wieder.

Aufgepasst! Falls Sie die Option nicht aktivieren, sondern deaktivieren, leert Windows den «Zuletzt verwendet»-Ordner ohne jede Rückfrage sofort! Die Liste der zuletzt genutzten Dateien ist damit verloren. Falls Sie die Funktion zurückhaben wollen, muss sich die Liste mit der Zeit wieder neu aufbauen.

Liste plötzlich ausgegraut: Dann und wann zeigt Outlook die Liste ohne erkennbaren Grund ausgegraut an. Warum das so ist, können wir Ihnen nicht sagen. Aber in vielen Fällen hilft der Windows-Reparaturtrick Nummer eins: Starten Sie den PC einmal neu: Start/Ein/Ausschalten/Neu starten. Versuchen Sie dies unbedingt zuerst.