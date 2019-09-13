Outlook: Versand per Shortcut stoppen

Nur wenige Dinge sind peinlicher als eine unfertige E-Mail, die aus Versehen zu früh auf die Reise geht. Da fehlt die Grussformel, die Anrede, der Betreff, die Fehler sind noch nicht korrigiert, die Anhänge fehlen – und was halt unfertige Exemplare einer Mail sonst noch so zu bieten haben. Ein «Zurückrufen» der Mail klappt – wenn überhaupt – nur richtig, wenn es sich um ein Exchange-System handelt – und wenn der Empfänger die Mail nicht eh schon nach ein paar Sekunden gelesen hat.

Es gibt in Outlook zwei Tastenkombinationen, die fürs sofortige (auch versehentliche) Senden des gerade geöffneten Mailentwurfs sorgen können. Mit den folgenden Tipps stoppen Sie beide.

Ctrl+Enter (Strg+Eingabe) blockieren

Einer der Shortcuts, der zum sofortigen Versand der gerade angefangenen Mail führen könnte, ist Ctrl+Enter (auf DE-Tastaturen Strg+Eingabe). An diesen bzw. an eine Möglichkeit, dieses Tastenkürzel zu deaktivieren, hat Microsoft bereits gedacht.

Öffnen Sie in Outlook Datei/Optionen/E-Mail. Scrollen Sie zu Nachrichten senden und deaktivieren Sie dort die Option STRG+EINGABE sendet eine Nachricht. Das ist unter Outlook 2016/2019 so und dürfte bis hin zurück zu Outlook 2007 an einem ähnlichen Ort zu finden sein.