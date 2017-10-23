23. Okt 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook: Versandzeitpunkt festlegen
Eine E-Mail soll erst zu einem gewissen Zeitpunkt versendet werden? Nichts leichter als das!
Sie haben eine E-Mail verfasst, möchten diese aber nicht jetzt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt versenden? Einerseits geht dies, indem Sie den Senden-Button erst später drücken – oder Sie legen den Zeitpunkt fest und die E-Mail wird ohne Ihr Zutun versendet. Beachten Sie aber den Hinweis am Ende des Artikels!
- Starten Sie Outlook.
- Öffnen oder verfassen Sie die Nachricht.
- Wählen Sie im Menüband den Reiter Optionen.
- Klicken Sie auf die Option Übermittlung verzögern.
- Nun öffnet sich das Optionen-Fenster. Setzen Sie das Häkchen beim Punkt Übermittlung verzögern bis, und legen Sie das Datum und die Uhrzeit fest.
- Klicken Sie auf Schliessen.
Hinweis: Das klappt übrigens nur, wenn sowohl Ihr PC als auch Ihr Outlook zum entsprechenden Zeitpunkt gestartet und unter Ihrem Benutzernamen angemeldet sind. Es hilft auch nichts, wenn Sie einen Office-365-Account haben; die Mailverzögerung wird nicht auf den Office-Server synchronisiert.
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