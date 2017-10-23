Outlook: Versandzeitpunkt festlegen

Sie haben eine E-Mail verfasst, möchten diese aber nicht jetzt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt versenden? Einerseits geht dies, indem Sie den Senden-Button erst später drücken – oder Sie legen den Zeitpunkt fest und die E-Mail wird ohne Ihr Zutun versendet. Beachten Sie aber den Hinweis am Ende des Artikels!

Starten Sie Outlook. Öffnen oder verfassen Sie die Nachricht. Wählen Sie im Menüband den Reiter Optionen. Klicken Sie auf die Option Übermittlung verzögern. Nun öffnet sich das Optionen-Fenster. Setzen Sie das Häkchen beim Punkt Übermittlung verzögern bis, und legen Sie das Datum und die Uhrzeit fest. Klicken Sie auf Schliessen.

Hinweis: Das klappt übrigens nur, wenn sowohl Ihr PC als auch Ihr Outlook zum entsprechenden Zeitpunkt gestartet und unter Ihrem Benutzernamen angemeldet sind. Es hilft auch nichts, wenn Sie einen Office-365-Account haben; die Mailverzögerung wird nicht auf den Office-Server synchronisiert.