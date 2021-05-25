Outlook verwendet ein «temporäres Postfach». Was nun?

Beim Start meint Outlook eines Morgens plötzlich Folgendes: «Das Postfach wurde temporär zu Microsoft Exchange Server verschoben. Ein temporäres Postfach ist zwar vorhanden, aber enthält möglicherweise nicht alle vorherigen Daten». Es lässt Ihnen hier nur die Wahl zwischen Temporäres Postfach verwenden und Alte Daten verwenden. Welche Konsequenzen das hat, steht in der Meldung ebenfalls: «Sie können eine Verbindung zum temporären Postfach herstellen oder offline mit allen alten Daten arbeiten. Wenn Sie mit den alten Daten arbeiten möchten, können Sie keine E-Mail-Nachrichten senden oder empfangen.»

Klicken Sie auf Temporäres Postfach verwenden, um die wichtigsten neuen Mails nicht zu verpassen.

Viele User haben zudem im Outlook neben dem Exchange-Postfach des Arbeitgebers auch noch das private Mailkonto eingerichtet. Die Lösung sieht vor, die Profile zu löschen und wieder zu erstellen. Wir empfehlen deshalb, dass Sie die wichtigsten Daten aller Mailkonten vorsichtshalber sichern, bevor Sie sich ans Entfernen von Profilen machen.

Gehen Sie zu Datei/Öffnen und exportieren/Importieren/Exportieren. Klicken Sie auf In Datei exportieren, gefolgt von Weiter. Für «Zu erstellender Dateityp» wählen Sie Outlook-Datendatei (.pst).