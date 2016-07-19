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Gaby Salvisberg
19. Jul 2016
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Outlook-Verwirrung bei Shortcuts für kursiv und fett

Beim Schreiben einer Mail funktionieren manchmal die Tastenkürzel für «kursiv» und «fett», und manchmal passiert stattdessen was anderes. Wieso?

Das Outlook-Hauptfenster. Hier führt Ctrl+Shift+K zu ein neuem Aufgabenfenster. Klicken Sie auf Abdocken!

© Quelle: PCtipp.ch

Es ist wie verhext. Manchmal akzeptiert Outlook beim Verfassen einer Mail die Tastenkürzel wie Ctrl+Shift+K für kursiv und Ctrl+Shift+F für fett, und manchmal klappt es nicht, sondern es passiert in Outlook etwas ganz anderes.

Ursache: Dabei ist es eigentlich einfach – man muss nur drauf kommen! Outlook macht es anders, je nach dem, in welchem Teil von Outlook Sie sich befinden. Versuchen Sie es selbst einmal.

Ctrl+Shift+K: Wenn Sie Ihre zu verfassende Mail in ein separates Verfassen-Fenster kriegen, dann bewirkt das Tastenkürzel die Kursivschrift auf dem markierten Text, genau wie in Word. Wenn Sie jedoch im Hauptfenster von Outlook sind, öffnet der Shortcut ein Fenster zum Erstellen einer neuen Aufgabe.

Ctrl+Shift+F: Selbiges bei diesem Shortcut. Im separaten Verfassen-Fenster verpasst er dem markierten Text Fettschrift. Im Outlook-Hauptfenster wiederum taucht damit ein Fenster für die erweiterte Suche auf.

Dies ist das Hauptfenster: 

Das Outlook-Hauptfenster. Hier führt Ctrl+Shift+K zu ein neuem Aufgabenfenster. Klicken Sie auf Abdocken!

 © Quelle: PCtipp.ch

Erkennbar an der Navigationsspalte mit den Icons für Mail, Kalender, Aufgaben und Ordner. Wenn Sie da bei einer Mail direkt auf Antworten klicken und drauflosschreiben, wird Outlook alle Tastenkürzel so interpretieren, als gälten sie diesem Hauptfenster. Und in diesem bewirken die Tastenkürzel nun mal etwas anderes. Fett- und Kursivschrift gehen schon noch, aber Sie müssen diese Formatierungen hier via Maus anbringen.

Wenn Sie möchten, dass die Tastenkürzel für kursiv und fett funktionieren, klicken Sie einfach oberhalb des Empfängers auf Abdocken. Dann stellt Outlook nämlich ein separates Fenster dar:

Das Verfassen-Fenster. Hier machen die zwei Shortcuts, was sie auch in Word tun.

 © Quelle: PCtipp.ch

Hier kommen Sie wie gewohnt mit Ctrl+Shift+K und Ctrl+Shift+F zur kursiven oder fetten Schrift.

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