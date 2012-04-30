Tipps & Tricks
Outlook: «Von»-Feld fehlt in Nachrichtenübersicht
Lösung: So schnell kanns gehen! Das bringen Sie aber ebenso schnell wieder ins Lot.
In Outlook 2010 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der noch vorhandenen Spaltentitel. Schon können Sie im Kontextmenü die gewünschten Felder bzw. Spalten anhaken.
In Outlook 2007 funktioniert das ähnlich. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der verbleibenden Spaltentitel, zum Beispiel auf «Betreff». Gehen Sie im Kontextmenü zu Feldauswahl.
Jetzt erscheint eine Felderliste. Das sind die Spalten, die Sie hier anzeigen lassen können. Nun noch Drag&Drop: Schnappen Sie einfach per Maus den Namen des gewünschten Felds und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle.
So können Sie übrigens auch zusätzliche Spalten einblenden oder deren Reihenfolge Ihren Bedürfnissen anpassen. (PCtipp-Forum)
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