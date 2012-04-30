Outlook: «Von»-Feld fehlt in Nachrichtenübersicht

Lösung: So schnell kanns gehen! Das bringen Sie aber ebenso schnell wieder ins Lot.

In Outlook 2010 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der noch vorhandenen Spaltentitel. Schon können Sie im Kontextmenü die gewünschten Felder bzw. Spalten anhaken.

In Outlook 2007 funktioniert das ähnlich. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der verbleibenden Spaltentitel, zum Beispiel auf «Betreff». Gehen Sie im Kontextmenü zu Feldauswahl.