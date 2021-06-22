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Claudia Maag
22. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.

Auf den Hund gekommen

Outlook Web 365/2019: automatische Icons bei Terminen

Ein Redaktionsbüsi muss zum Tierarzt. Im Outlook-Web-Termin erscheint automatisch ein Hunde-Icon. Gibts noch mehr davon und kann man die Symbole ändern?

Muss Wuffi (oder Mauzi) zum Tierarzt?

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Das Büsi eines Redaktionskollegen musste zum Tierarzt. Bei seinem Outlook-365-Termin namens Tierarzt erschien links des Textes automatisch ein Hundesymbol. Funktioniert das in allen Outlook-Varianten (Web/PC/App) und kann man das Symbol ändern? Das wollte die Autorin genauer wissen.

Um Enttäuschungen vorzubeugen: Nein, leider gibt es momentan keine anderen Tier-Symbole, Sie können also kein Büsi auswählen. Aber Sie können grundsätzlich andere Icons wie ein Ereignissymbol, ein Flugzeug oder Gepäck etc. auswählen. Das Prinzip funktioniert auch bei anderen Terminen wie für die Kaffee-Pause.

  1. Loggen Sie sich bei Outlook Web (Microsoft Online) ein.
  2. Klicken Sie in Outlook Web links auf das Kalender-Icon.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Ereignis.
  4. Bei Titel hinzufügen tippen Sie Tierarzt. Wenn Sie einen anderen Termin verwenden möchten, tippen Sie z.B. Kaffee oder Mittagessen; auch hier erscheinen Icons.

Erstellen Sie einen neuen Termin und schreiben Sie Tierarzt. Das Hunde-Symbol erscheint automatisch

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Falls Sie ein personalisiertes Symbol möchten, z.B. einen Ballon oder Ereignissymbol, klicken Sie auf den Hund/den Kaffee/das Besteck etc.

    • Die zur Verfügung stehenden Symbole in Outlook Web für Termine

     © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

    Outlook für Android (Version 4.2122.1)

     © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

    In der mobilen Version klappt es zwar nicht mit dem Tierarzt, aber einige Icons waren bei der Autorin auch in der Outlook-für-Android-Version verfügbar. Tippen Sie auch hier auf den Tab Kalender sowie anschliessend auf das Plus-Symbol. Bei Titel geben Sie z.B. Kaffee ein. Automatisch erscheint nun nebendran ein rotes Kaffee-Symbol. Ausserdem gibt es: Frühstück, Brunch, Anruf, Abendessen, Facetime, Mittagstisch, Besprechung, Skype oder Aufgaben.

    Hinweis: Dies funktioniert momentan mit der Webversion und in eingeschränkter Form (ohne Hund) in der mobilen App; nicht aber mit der Outlook-Version für Windows 10.

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