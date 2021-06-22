Outlook Web 365/2019: automatische Icons bei Terminen

Das Büsi eines Redaktionskollegen musste zum Tierarzt. Bei seinem Outlook-365-Termin namens Tierarzt erschien links des Textes automatisch ein Hundesymbol. Funktioniert das in allen Outlook-Varianten (Web/PC/App) und kann man das Symbol ändern? Das wollte die Autorin genauer wissen.

Um Enttäuschungen vorzubeugen: Nein, leider gibt es momentan keine anderen Tier-Symbole, Sie können also kein Büsi auswählen. Aber Sie können grundsätzlich andere Icons wie ein Ereignissymbol, ein Flugzeug oder Gepäck etc. auswählen. Das Prinzip funktioniert auch bei anderen Terminen wie für die Kaffee-Pause.