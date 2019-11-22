Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
22. Nov 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Outlook Web: Mails automatisch übersetzen lassen

Erhalten Sie eine E-Mail in einer Fremdsprache und wären froh um eine rasche Übersetzung? Outlook Web von Office 365 übersetzt auf Wunsch automatisch.

Wer jeweils gefragt wird, kann über einen Klick die Nachricht auf Deutsch übersetzen lassen und dies anschliessend wieder rückgängig machen

© Quelle: PCtipp.ch

So nutzen Sie das neue Feature:

  1. Loggen Sie sich über login.microsoftonline.com ein.
  2. Klicken Sie in Outlook-fürs-Web (Office 365) auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
  3. Wählen Sie E-Mail, alle Outlook-Einstellungen anzeigen, dort Nachrichtenbehandlung und scrollen Sie zu Übersetzung.
  4. Hier können Sie wählen zwischen Immer übersetzen, Mich vor dem Übersetzen fragen oder Nie übersetzen. Ausserdem können Sie eine (oder mehrere) Sprache(n) wählen, die nie übersetzt werden soll(en).
  5. Wenn Sie nun eine E-Mail mit Text in dieser Sprache erhalten, wird je nach gewählter Option automatisch übersetzt oder Sie können eine E-Mail anklicken und im Anschluss oben auf Nachricht übersetzen in: Deutsch klicken. Sie können übrigens die Nachricht mit einem Klick wieder in der ursprünglichen Sprache anzeigen lassen. Klicken Sie auf Ursprüngliche Nachricht anzeigen.

So aktivieren Sie das automatische Übersetzen in Outlook Web (Office 365)

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Office Internet Software Web-Dienste Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare