22. Nov 2019
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Outlook Web: Mails automatisch übersetzen lassen
Erhalten Sie eine E-Mail in einer Fremdsprache und wären froh um eine rasche Übersetzung? Outlook Web von Office 365 übersetzt auf Wunsch automatisch.
So nutzen Sie das neue Feature:
- Loggen Sie sich über login.microsoftonline.com ein.
- Klicken Sie in Outlook-fürs-Web (Office 365) auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
- Wählen Sie E-Mail, alle Outlook-Einstellungen anzeigen, dort Nachrichtenbehandlung und scrollen Sie zu Übersetzung.
- Hier können Sie wählen zwischen Immer übersetzen, Mich vor dem Übersetzen fragen oder Nie übersetzen. Ausserdem können Sie eine (oder mehrere) Sprache(n) wählen, die nie übersetzt werden soll(en).
- Wenn Sie nun eine E-Mail mit Text in dieser Sprache erhalten, wird je nach gewählter Option automatisch übersetzt oder Sie können eine E-Mail anklicken und im Anschluss oben auf Nachricht übersetzen in: Deutsch klicken. Sie können übrigens die Nachricht mit einem Klick wieder in der ursprünglichen Sprache anzeigen lassen. Klicken Sie auf Ursprüngliche Nachricht anzeigen.
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