Outlook: Wetteranzeige im Kalender ausblenden

In einem Tipp haben wir kürzlich gezeigt, wie Sie den Ort für die Wetter-Infos im Outlook-Kalender anpassen.

Nun empfinden manche Nutzerinnen und Nutzer den Outlook-Kalender ohnehin schon als unübersichtlich, darum stört jedes überzählige Element, und damit auch die Wetteranzeige.

So blenden Sie die Wetter-Infos aus

Öffnen Sie Datei/Optionen und klicken Sie in der linken Spalte auf Kalender. Scrollen Sie ganz herunter, treffen Sie auf den Bereich Wetter.