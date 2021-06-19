19. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.
Kein Wetter-Fan?
Outlook: Wetteranzeige im Kalender ausblenden
Das lokale Wetter im Outlook-Kalender mag ja für viele schön und gut sein. Aber was, wenn man es lieber weg hätte?
In einem Tipp haben wir kürzlich gezeigt, wie Sie den Ort für die Wetter-Infos im Outlook-Kalender anpassen.
Nun empfinden manche Nutzerinnen und Nutzer den Outlook-Kalender ohnehin schon als unübersichtlich, darum stört jedes überzählige Element, und damit auch die Wetteranzeige.
So blenden Sie die Wetter-Infos aus
Öffnen Sie Datei/Optionen und klicken Sie in der linken Spalte auf Kalender. Scrollen Sie ganz herunter, treffen Sie auf den Bereich Wetter.
Deaktivieren Sie Wetter im Kalender anzeigen und klicken Sie auf OK.
Und schon ist das Wetter aus dem Kalender verschwunden. (PCtipp-Forum)
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